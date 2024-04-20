20 Nisan 2024 13:25 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:26
Adliye önünde meydan savaşı!
Kartal'da Anadolu Adalet sarayı önünde iki aile arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya saniye saniye yansıdı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da meydana gelen olayda iki aile adliye önünde birbirine girdi.
Dün öğle saatlerinde Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda yaşanan olay iddiaya göre iki aile arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle başladı. Dava sonrası adliye önünde karşılaşan iki aile arasında sözlü tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışmanın alevlenerek büyümesiyle taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı