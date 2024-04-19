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19 Nisan 2024 23:18 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:21

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ise çeşitli yerlerinden yara alarak kurtuldu. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar&#039;da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarparak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki 35 ATC 274 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan R.Ö.D. hayatını kaybettti, sürücü ile İ.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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