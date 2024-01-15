Ağır kayıplar terör örgütü köşeye sıkıştı! Kandil, Batı ve İran’dan yardım dileniyor

15 Ocak 2024 08:37 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 08:49

Pençe Kilit Harekât bölgesindeki hain saldırıya anında cevap veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye ve Irak’ta icra ettiği kara-hava operasyonları 15 bin kilometrekarelik alanı kapsıyor.

Irak’ın kuzeyinde Kandil’e kadar uzanan imha operasyonunda terör geçiş ve üslenme alanları ile vadi giriş ve çıkışları bombalanırken Suriye’de de PKK/PYD’nin silah, eğitim merkezleri hedef alındı.

Teröristlerin uzun yıllar eğitim ve silah saklama alanı olarak kullandığı Fransız Lafarge çimento fabrikasını bombalayan Türk ordusu ayrıca Ayn İsa, Menbiç, Derik, Kamışlı, Ayn el-Arap, Tel Rifat, Şeddadi aksında da birçok kritik terör mevziisini imha etti.

PKK/PYD'NİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; terör örgütü PKK/PYD’nin Ayn İsa bölgesindeki bir toplantısı ve konvoyunun da vurulduğu TSK operasyonlarında El Avde başta olmak üzere çok sayıda petrol üretim alanı, haberleşme ve enerji noktası da kara ve hava bombardımanları ile kullanılamaz hâle getirildi.

Operasyonlar sonrası birçok PKK/PYD üst düzey yöneticisinin bölgeden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Örgütün sözde sözcüsü Mahmut Nuri de kaçmaya çalışırken aracı isabet aldı ve ağır yaralandı.

DEFALARCA YARDIM ÇAĞRISI YAPTILAR

TSK bombardımanları sebebiyle örgütün uluslararası Koalisyon yönetimine defalarca yardım çağrısı yaptığı tespit edildi.

PKK, TSK’nın operasyonları ile vurulan noktaları Koalisyon ve Esad’a ait merkezler olarak göstermeye çalışırken terör elebaşı Duran Kalkan ise İran’dan destek istedi.

PKK’nın Suriye ve Irak’ta aldığı darbelerden sonra örgüt içi kavga ve hesaplaşmanın başladığı, son saldırıların başta Zap olmak üzere birçok bölgeyi kaybetme anlamı taşıdığı yönünde tartışmaların yaşandığı rapor ediliyor. Öte yandan son terör saldırılarını Ermeni asıllı “Haki Armanc” isimli teröristin yönettiği öğrenildi.