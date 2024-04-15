Ağrı'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini bıçakla katletti

15 Nisan 2024 14:27 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:36

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen olayda; Savaş İ. isimli şahıs, bıçakla önce eşi i Esma İ.’yi sonra da araya girmeye çalışan kayınvalidesine saldırdı.

Eşini bıçakla katleden adam, kayınvalidesini de ağır yaraladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin sonucunda Esma İ.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği ve araya giren annesinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Savaş İ., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.