Aile Bakanlığı'ndan internetten bebek satışına açıklama: 100 bin lira fiyat biçtiler

25 Mart 2024 18:07 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:18

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebek satışı yapıldığı iddia edilen internet sitesi hakkında şikayette bulundu ve erişim engeli talep etti.

Sosyal medyada yayılan haberlere göre Türkiye'nin bazı illerinde yeni doğum yapmış ya da doğumu yaklaşan hamile kadınlar bebeklerini internet sitesinden satışa koyarak pazarlık yapmaya başladı. İlanlarda not olarak “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim” yazılması dikkat çekti. Bakanlık bebeklerini para karşılığı satanlara karşı harekete geçerek siteye erişim engeli talep etti.

Ayrıntılar geliyor...