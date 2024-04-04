AK Parti itiraz etmişti... Gaziosmanpaşa'da oy sayımı devam ediyor

04 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:19

Pazar günü yapılan yerel seçimde; Gaziosmanpaşa'da CHP birinci parti olarak çıkmıştı. Daha sonrası AK Parti sonuçlara itiraz etti. AK Parti'nin itirazını değerlendiren İl Seçim Kurulu Başkanlığı, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

DÜN 301 SANDIK SAYILDI

Yeniden oy sayımı kararının ardından partililer arasından gerginlik çıkmış, oy sayımı sürekli olarak durmuştu. Dün saat 23.00'a kadar 301 sandık tekrar sayıldı.

Dün yapılan oy sayım işlemine bugün saat 09.00’dan itibaren devam edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde kaldığı yerden devam edilen işlemler için partililer ve sayım görevlileri salondaki yerlerine geçti.

İZNİ OLANLAR DIŞINDA GİRİŞLER YASAK!

Devam eden oy sayımın işleminde 468 sandık tekrar sayıldı. Polis ekiplerinin, girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze gerekli izni olanlar dışında kimsenin girişine izin verilmedi.