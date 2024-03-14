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14 Mart 2024 20:50 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:53

AK Parti yöneticisinin korkunç ölümü... Virajı alamayınca çaya uçtu 

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit olduğu öğrenildi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trafik Kazası, Ak Parti, Şemdinli

Gece saatlerinde Şemdinli-Derecik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 65 EB 035 plakalı aracın sürücüsü Bilal Eryiğit, virajı dönerken kontrolünü kaybetti ve aracıyla Peysan Çayı'na düştü.

AK PARTİ'Lİ İSİM HAYATINI KAYBETTİ!

Kaza sonucunda, araç sürücüsü AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Bilal Eryiğit yaşamını yitirdi, Mithat Ş. ise yaralandı. 

AK Parti yöneticisinin korkunç ölümü... Virajı alamayınca çaya uçtu  - 1. Resim

Yaralanan kişi, hızla olay yerine ulaşan ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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