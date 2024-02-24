Akdeniz'de denizanası istilası: Turizm cennetinde tedirginlik

24 Şubat 2024 18:07 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 18:20

Deniz anaları Akdeniz sahillerine akın etti. Açık denizde balıkçıların kabusu haline gelen denizanaları, sahillere de ölü olarak vuruyor ve deniz kenarında gezintiye çıkan vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle çocuklar ve balıkçılar için ilgi odağı olan bu canlılar, zehirli özelliklerini bir süre daha muhafaza ettikleri için tehlike oluşturuyor.

TEDİRGİN ETTİ

Mersin’in gözde turizm noktalarının başında gelen Erdemli Kızkalesi ve Silifke’nin Kum Mahallesi sahilinde ölü olarak kıyıya vuran yüzlerce denizanası, görenleri tedirgin ediyor. Neredeyse adım başı deniz anasına rastlanan Silifke sahilindeki vatandaşlar durumdan oldukça rahatsız. Geçen sene daha büyük deniz anası geldiğini belirten Kadir Kara, “Canlı mı cansız mı bilmiyoruz. Şimdi yığınla görüyoruz. Büyük dalgalarla daha büyükleri de geliyor” dedi.

SON ZAMANLARDA ARTTI

20'ye yakın deniz anası gördüğünü belirten Metin Turgut ise “Bu sahile ilk defa geldim. 20'ye yakın deniz anası gördüm. Bu sene daha çok görüldü” diye konuştu. Ahmet Sarı adlı vatandaş da şimdiki deniz analarının daha küçük olduğunu, metre kareye 3-5 tane tepsi kadar büyüklükte deniz anası olduğunu belirtti. Son birkaç gündür Mersin’in gözde turizm noktalarının başında gelen Erdemli Kızkalesi ve Silifke’nin Kum Mahallesi sahilinde ölü olarak kıyıya vuran yüzlerce denizanası, görenleri tedirgin ediyor.

“BU SENE DAHA ÇOK GÖRÜLDÜ”

Neredeyse adım başı deniz anasına rastlanan Silifke sahilindeki vatandaşlar durumdan oldukça rahatsız. Geçen sene daha büyük deniz anası geldiğini belirten Kadir Kara, “Canlı mı cansız mı bilmiyoruz. Şimdi yığınla görüyoruz. Büyük dalgalarla daha büyükleri de geliyor” dedi. 20'ye yakın deniz anası gördüğünü belirten Metin Turgut ise “Bu sahile ilk defa geldim. 20'ye yakın deniz anası gördüm. Bu sene daha çok görüldü” diye konuştu. Ahmet Sarı adlı vatandaş da şimdiki deniz analarının daha küçük olduğunu, metre kareye 3-5 tane tepsi kadar büyüklükte deniz anası olduğunu belirtti.