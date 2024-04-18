18 Nisan 2024 11:23 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:26
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Soğuk havalar geri dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, sıcaklıkların 13-17 derece birden düşeceği bildirildi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da soğuk havalar hakim olacak. Son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları aniden düşecek.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 13-17 derece aralığına bahar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
“SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR”
Pazar gününe kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Nisan'a kadar mevsim normallerinin 1-3 derece altında, 22-30 Nisan tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı