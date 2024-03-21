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21 Mart 2024 11:44 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:45

Alanya'da dehşet anları! Tur tekneleri alev alev yandı! Soruşturma başlatıldı

Alanya'da sabah saatlerinde 2 tur teknesi alev alev yandı. İki tekne de küle dönerken bir kişi yaralandı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya’da sabah 06.30 sıralarında Alanya Limanı içerisindeki Baba-A ve Admiral Black isimli iki tur teknesinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için, karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlı 3 ekip çevre emniyetini alarak müdahale etti.

Alanya'da dehşet anları! Tur tekneleri alev alev yandı! Soruşturma başlatıldı - 1. Resim

İKİ TEKNE DE KÜLE DÖNDÜ

Yangında iki tekne küle dönerken, teknede bulunan 1 kişinin yaralandığı ve özel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Öte yandan her iki teknedeki yangınla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Alanya'da dehşet anları! Tur tekneleri alev alev yandı! Soruşturma başlatıldı - 2. Resim

TEKNELERİN TOPLAM DEĞERİ 50 MİLYON TL

Teknelerin toplam değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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