21 Mart 2024 11:44 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:45
Alanya'da dehşet anları! Tur tekneleri alev alev yandı! Soruşturma başlatıldı
Alanya'da sabah saatlerinde 2 tur teknesi alev alev yandı. İki tekne de küle dönerken bir kişi yaralandı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’da sabah 06.30 sıralarında Alanya Limanı içerisindeki Baba-A ve Admiral Black isimli iki tur teknesinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için, karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlı 3 ekip çevre emniyetini alarak müdahale etti.
İKİ TEKNE DE KÜLE DÖNDÜ
Yangında iki tekne küle dönerken, teknede bulunan 1 kişinin yaralandığı ve özel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Öte yandan her iki teknedeki yangınla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
TEKNELERİN TOPLAM DEĞERİ 50 MİLYON TL
Teknelerin toplam değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı