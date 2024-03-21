Alanya'da dehşet anları! Tur tekneleri alev alev yandı! Soruşturma başlatıldı

21 Mart 2024 11:44 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:45

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Tekirdağ'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalya’da sabah 06.30 sıralarında Alanya Limanı içerisindeki Baba-A ve Admiral Black isimli iki tur teknesinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için, karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlı 3 ekip çevre emniyetini alarak müdahale etti.

İKİ TEKNE DE KÜLE DÖNDÜ

Yangında iki tekne küle dönerken, teknede bulunan 1 kişinin yaralandığı ve özel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Öte yandan her iki teknedeki yangınla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TEKNELERİN TOPLAM DEĞERİ 50 MİLYON TL

Teknelerin toplam değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu bildirildi.