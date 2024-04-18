Alibeyköy tramvayı arıza yaptı, yolda kalan araç sürücüleri isyan etti!

18 Nisan 2024 16:05 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:07

T5 Alibeyköy-Eminönü tramvay hattında sabah saatlerinde tramvay sürücülerin de kullandığı ana yolda kalınca sürücüler uzun süre yolda kaldı. Oluşan kuyruk görüntülendi.

Alibeyköy Atatürk Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tramvay ve araçların ortak kullandığı yolda arıza nedeniyle yoğun araç kuyrukları oluştu. Kavşakta yolda kalan tramvay nedeniyle araçlar yolun karşısına geçemedi.

SÜRÜCÜ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah saatlerinde T5 Alibeyköy - Eminönü tramvay hattında meydana gelen tramvay arızası nedeniyle yolda kalan bir araç sürücüsü duruma tepki gösterdi. Aynı noktada sürekli arıza olması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştuğunu belirten sürücü duruma tepkisini gösterdiği o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.