Amanruya Bodrum 75 milyon dolara satıldı

11 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:31

Dünyanın en lüks butik otel zincirlerinden Aman Resorts, Hotels & Residences’ın işlettiği Bodrum Torba Demirbükü mevkiindeki tesis Re-Pie Portföy tarafından kurulan Artnouve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 75.6 milyon dolara satın alındı. BLG Capital’in sattığı tesis 36 lüks müstakil binadan oluşuyor. Otelcilik sektörünün tabiriyle satış anahtar başına 2.1 milyon dolara gerçekleşti.

Art arda kurduğu girişim sermayesi fonlarıyla dikkat çeken Re-Pie Portföy, Artnouve GSYF’yi BES, bireysel ve tüzel yatırımcıların 250 milyon dolarlık katılımıyla oluşturdu. Fonun süresi 9+1 yıl olarak belirlendi. Artnouve GSYF’nin ilk satın alması olan Amanruya Bodrum’la birlikte Torba Demirbükü’nde 400 dönümlük bir alan üzerinde yatırım planlanıyor.

Re-Pie PortföyYönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel global ölçekte 7 mimarlık bürosuyla çalıştıklarını, projede yer alacak otel için uluslararası üne sahip bir marka ile anlaştıklarını söyledi. İş insanı Serdar Bilgili’nin ortağı ve yöneticisi olduğu BLG Capital’in yatırımları arasında Galataport, The Peninsula İstanbul, Soho House, Beverly Hills ve Manhattan’daki Mandarin Oriental otelleri, Aman New York, Akaretler W Hotel (Divan Grubu’un işletmesine geçti) The Ritz Carlton Residences İstanbul gibi “yüzük taşı” tabir edilecek gayrimenkuller bulunuyor.

Bodrum'un en büyük havuzu

Serdar Bilgili satış sonrası yaptığı açıklamada, Amanruya Bodrum’da gerçekleştirilen satışın (exit) BLG ve yatırımcılarına yeni fırsat penceresi açacağını söyledi. BLG Capital Amanruya Bodrum’u 2016’da satın almış ve topyekün bir renovasyonun ardından 2018’de yeniden açmıştı. Tesiste her biri 500’er metrekarelik özel bahçeye sahip 36 villanın 22’sinde ısıtmalı yüzme havuzu bulunuyor. 6 yeme içme mekanı, SPA, fitness center, yoga stüdyosu ve üç katlı bir kütüphane bulunan tesis, 50 metrelik sonsuzluk havuzuyla Bodrum’un en büyük havuzuna sahip.

KONUK BAŞINA 6 GÖREVLİ

BLG Capital’in açıklamasına göre 2023, Amanruya Bodrum’un en iyi sezonu olmuş, tesisin gelirleri bir önceki sezona göre yüzde 49 artmıştı. 1988’de Tayland Phuket’teki ilk oteliyle piyasaya giren Aman zincirinin sahibi Ağustos 2015’ten bu yana Rus asıllı Vladislav Doronin. Zincirin en önemli özelliği genellikle yatak sayısı 55’in altında olan otellerin işletmesini üstlenmesi. Verdiği kaliteli servisle bilinen Aman zincirinde, konuk başına ortalama 6 görevli çalışıyor.

Aman zincirinin Fransa’da Courchevel ve Le Melezin, Karadağ’da Stevi Stefan, Venedik’te Palazzo Papadopoli gibi ikonik işletmelerinin yanı sıra New York, Miami Beach, Beverly Hills, Tokyo gibi kentlerle Çin, Filipinler, Tayland, Sri Lanka, Vietnam, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde lüks tesisleri bulunuyor.