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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 04:19 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 04:19

Anadolu Otoyolu’nda feci yangın! Elyaf iplik yüklü tır hurdaya döndü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırda yangın çıktı. Tırın çekicisinin tamamen yanarak hurdaya döndüğü yangında, dorse kısmında bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan yüklediği malzemeyi Kocaeli’ye doğru götürmekte olan, O.B. kontrolündeki tırda yangın çıktı. 

İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve araçta çıkan yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Anadolu Otoyolu’nda feci yangın! Elyaf iplik yüklü tır hurdaya döndü - 1. Resim

Kısa sürede büyüyen alevler aracın çekici kısmını hurdaya çevirirken, dorsede bulunan malzemelerin birçoğunu ise kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın neticesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Otoyolu’nda feci yangın! Elyaf iplik yüklü tır hurdaya döndü - 2. Resim

Yangın sebebi ile bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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