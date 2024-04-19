Ankara’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

19 Nisan 2024 04:16 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 04:55

Bayramın acı kazası! Hız sınırını aştılar kağıt gibi ezildiler!

Bayramın acı kazası! Hız sınırını aştılar kağıt gibi ezildiler!

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.Y., kontrolündeki aracı ile kırmızı ışıkta bekleyen Ö.B.C. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, sürücülüğünü B.M.’nin yaptığı 06 T 6949 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.