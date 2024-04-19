19 Nisan 2024 04:16 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 04:55
Ankara’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Ankara’nın Sincan ilçesinde alkollü sürücü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.Y., kontrolündeki aracı ile kırmızı ışıkta bekleyen Ö.B.C. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, sürücülüğünü B.M.’nin yaptığı 06 T 6949 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı