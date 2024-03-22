Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
22 Mart 2024 02:44 - Güncelleme : 22 Mart 2024 02:45

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ankara&#039;da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobillerin çarpıştığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...