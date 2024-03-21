Ankara'da kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü

21 Mart 2024 09:41 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:54

Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşerken meteorolojiden de peş peşe açıklamalar geldi. İç ve doğu kesimlerinde kar yağacağının duyurulması ardından Ankara'da kar yağışı başladı.

Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.