Ankara'da sanayi bölgesinde korkutan yangın

25 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 23:28

Ankara'da sanayi bölgesinde yangın çıktı. TGRT Haber muhabiri Mevlüt İşli'nin aktardığına göre Medical fabrikasının dış cephesinde yangın gerçekleşiyor.

Yangın Akyurt’daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 12 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve genel durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"ALT KATTAN ALEVLERİN SAÇILDIĞINI GÖRDÜK'

Olayla ilgili konuşan bir işçi, "Yangın içeri taraftan çıktı. Dışarıya doğru alt kattan alevlerin saçıldığını gördük. Alevler yukarıya doğru çıkmaya başladı. Fabrikayı tamamen boşalttık. Arkadaşlarla birlikte söndürmeye çalıştık. Ardından itfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti” dedi.