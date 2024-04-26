Ankara'da teleferik süresiz olarak kapatıldı! EGO'dan açıklama

26 Nisan 2024 16:08 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:09

Ankara Büyükşehir Belediyesi teleferik hizmetinin Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı davanın sonuçlanmasıyla kapatıldığını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mimarlar Odası tarafından 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin 'imar planının iptaline' karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir."