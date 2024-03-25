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Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 23:22 - Güncelleme : 25 Mart 2024 23:24

Ankara'da üç çocuğun yaşadığı evde feci yangın: Küçük Muhammed kurtarılamadı

Beypazarı'ndaki müstakil ev yangınında 3, 6 ve 7 yaşındaki çocuklar güçlükle çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuktan acı haber geldi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde  Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta çıkan yangında müstakil ev alevler içinde kaldı.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çabaları sonucu evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşındaki çocuklar kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 yaşındaki Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da üç çocuğun yaşadığı evde feci yangın: Küçük Muhammed kurtarılamadı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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