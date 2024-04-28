Ankara’yı dolu vurdu: Saniyeler içinde bastırdı

28 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:04

Tayland Dışişleri Bakanı Parnpree istifa etti

Tayland Dışişleri Bakanı Parnpree istifa etti

Yerli İHA'lara yeni güç: Daha az enerjiyle uzun süre havada kalacak

Yerli İHA'lara yeni güç: Daha az enerjiyle uzun süre havada kalacak

Ankara Valiliği, pazar günü için il genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı tahminlerine yer vermişti.

DOLU ANİDEN BASTIRDI

Başkentte yapılan uyarının ardından öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkisini gösterirken Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan yollara müdahale etti.