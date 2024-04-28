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28 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:04

Ankara’yı dolu vurdu: Saniyeler içinde bastırdı

Ankara’da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu Ankaralılara zor anlar yaşattı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara Valiliği, pazar günü için il genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı tahminlerine yer vermişti.

DOLU ANİDEN BASTIRDI

Başkentte yapılan uyarının ardından öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkisini gösterirken Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan yollara müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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