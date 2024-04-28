28 Nisan 2024 09:09 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 09:10
Anne ayı ve yavruları karlı arazide dolaşırken görüntülendi
Erzincan’da bulunan Munzur Dağlarında anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Munzur Dağlarına yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş, baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve iki yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavruları bir süre bölgede gezindi.
İHA muhabiri Murat Aydemir tarafından kamerayla görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı