Anne ve iki çocuğunun dehşet anları! Nefes kesen kaçış

25 Nisan 2024 17:00 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:00

Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde market önünde eşini bekleyen Ebru Çardak isimli anne son anda gelen dolmuşu fark edince 2 çocuğuyla beraber ölümden döndü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mamak ilçesi Akdere Mahallesi, Mehmet Ali Altın Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki dolmuş, geriye doğru hareket etti. Eşi markette alışveriş yaparken 2 çocuğuyla dışarıda bekleyen Ebru Çardak, dolmuşun üzerlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı. Çardak, 10 yaşındaki kızına kaçmasını söylerken, 2,5 yaşındaki oğlunu da kucaklayıp kaçtı. Anne ve çocukları son anda dolmuşun altında kalmaktan kurtuldu. Dolmuş da marketin önündeki palet ve diğer ürünlere çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve çocuklarının son anda kaçarak kurtuldukları görüldü.