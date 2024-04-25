Antakya konteyner kentte yangın: 4 konteyner kül oldu, depremzedeler tedirgin!

25 Nisan 2024 19:40 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 19:43

Hatay, Antakya'da bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde akşam saatlerinde çıkan yangın, 4 konteynerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, saat 18.45 sıralarında Kisecik Mahallesi'nde meydana geldi. Afetzede vatandaşların yaşadığı bir konteynerde başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında; 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Depremzede vatandaşlar, yangının kendilerine tedirginlik yaşattığını söylediler.