Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Antalya'da teleferik kazası sonrası tesis girişlere kapatıldı
15 Nisan 2024 20:01 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 20:15

Antalya'da teleferik kazası sonrası tesis girişlere kapatıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasının ardından, kaza alanını inceleyen bilirkişi heyetinin çalışmaları devam ederken, bölgeye girişler de kapatıldı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı. Kazanın yaşandığı Tünektepe Teleferik Tesisi, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yetkililer dışında kimsenin kaza alanına girmesine izin verilmiyor.

Antalya teleferik kazası sonrası tesis girişlere kapatıldı - 1. Resim

Kara yoluyla teleferik tesislerine ulaşımın sağlandığı giriş noktasında da polis ekipleri görev yapıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında yetkili olmayan kişilerin bölgeye girmesi engelleniyor.

“GİRİLMEZ”

Diğer taraftan normal zamanda vatandaşların teleferiğe biniş sağladığı tesis ise polis ekiplerince "girilmez" şeridi çekilerek kapatıldı.

Antalya teleferik kazası sonrası tesis girişlere kapatıldı - 2. Resim

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...