Antalya'da teleferik kazası sonrası tesis girişlere kapatıldı

15 Nisan 2024 20:01 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 20:15

Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı. Kazanın yaşandığı Tünektepe Teleferik Tesisi, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yetkililer dışında kimsenin kaza alanına girmesine izin verilmiyor.

Kara yoluyla teleferik tesislerine ulaşımın sağlandığı giriş noktasında da polis ekipleri görev yapıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında yetkili olmayan kişilerin bölgeye girmesi engelleniyor.

“GİRİLMEZ”

Diğer taraftan normal zamanda vatandaşların teleferiğe biniş sağladığı tesis ise polis ekiplerince "girilmez" şeridi çekilerek kapatıldı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.