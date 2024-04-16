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16 Nisan 2024 13:50 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:51

Antalya'da 34 yıllık eşini öldürdü! Cami imamına yalan söyledi

Antalya Manavgat ilçesinde bir kişi 34 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü. Cami imamına eşini İngiltere'ye gönderdiğini söyleyerek yalan söyledi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya&#039;da 34 yıllık eşini öldürdü! Cami imamına yalan söyledi

Manavgat'ta yaşayan 69 yaşındaki adam 34 yıllık eşini öldürdü. Şüphelinin cami imamına söylediği yalan ve şüpheli tavırları dikkat çekti.

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde apartmanın 4’üncü katında 68 yaşındaki Türkan A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Eşini bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam A. evde yakalandı.

Antalya'da 34 yıllık eşini öldürdü! Cami imamına yalan söyledi - 1. Resim

2 GÜN CAMİDE YATMIŞ EŞİNİ İNGİLTERE'YE GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Abdüsselam A.’nın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere'de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere’ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.

Antalya'da 34 yıllık eşini öldürdü! Cami imamına yalan söyledi - 2. Resim


Abdüsselam A. polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan A.’nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'da 34 yıllık eşini öldürdü! Cami imamına yalan söyledi - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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