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05 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:32

Antalya'da mezarlık ziyaretinde korkunç olay! 3 köpeğin saldırdığı kadın öldü

Antalya'da mezarlık ziyaretine giden 82 yaşındaki kadın, sürü halindeki köpeklerin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılıp metrelerce sürüklenen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Acılı oğlu ise çobanlardan da köpeklerden de şikayetçi olduğunu söyledi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına, sürü halinde gezen çoban köpekleri saldırdı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay, sabah saatlerinde Karakışla mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen (82), R.D.’ye ait çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da mezarlık ziyaretinde korkunç olay! 3 köpeğin saldırdığı kadın öldü - 1. Resim

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Antalya'da mezarlık ziyaretinde korkunç olay! 3 köpeğin saldırdığı kadın öldü - 2. Resim

OĞLUNDAN SERT TEPKİ: ŞİKAYETÇİYİM

Yaşlı kadının oğlu Nevzat Özen, “Bu olaydan dolayı, köyümüzdeki köpeklerden, çobanlardan şikayetçiyim. Çobanların köpekleriyle ilgilenmesi lazım” diyerek tepki gösterdi.

Antalya'da mezarlık ziyaretinde korkunç olay! 3 köpeğin saldırdığı kadın öldü - 3. Resim

25 METRE SÜRÜKLEMİŞ!

Yaşlı kadının akrabalarından Salih Göksoy da, “Halamızı mezarlığa giderken parçalamışlar. 25 metre sürüklenmiş ve can vermiş. Köyümüzde çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımız var. Bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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