Antalya’da Rus turist ölü bulundu!

25 Nisan 2024 23:12 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 23:13

İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı

İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist otel çardağında ölü bulundu. Kestel Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Dimitri Tsyganov'un (61) çardakta sandalyenin üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark eden personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tsyganov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tsyganov'un cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.