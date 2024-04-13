Antalya'da teleferik faciası... Minik çocuğun kurtarılma anı kamerada

13 Nisan 2024 09:24 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:14

Son dakika! Teleferik kazasında tahliye çalışması devam ediyor: 128 kişi kurtarıldı

Son dakika! Teleferik kazasında tahliye çalışması devam ediyor: 128 kişi kurtarıldı

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlar o anları sosyal medyada paylaştı

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlar o anları sosyal medyada paylaştı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan teleferikte dün büyük bir facia yaşandı. Kabinlerden birine devrilen teleferik direği çarptı. Parçalanan kabinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.

KUTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Meydana gelen kaza sonrası diğer kabinlerde mahsur kalan 184 kişi için çalışma başlatıldı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda 15 kabindeki 98 kişinin başarıyla kurtarıldığı açıklandı.

BAŞKAN BÖCEK: AĞIR VE RUTİN BAKIMLAR YAPILMIŞTI...

Teleferik kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek teleferiğin yıllık ağır ve rutin bakımlarının yapıldığını söyledi.

MİNİK ÇOCUĞUN KURTARILMA ANI KAMERADA

Öte yandan teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları 600 metre yükseklikte devam ederken bir kabinde mahsur kalan minik çocuğun ekipler tarafından kurtarılma anı kameralara saniye saniye yansıdı.