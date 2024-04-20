Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı göçükler oluşturdu

20 Nisan 2024 19:32 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 19:33

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu.

Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. Yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu. Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.