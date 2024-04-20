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20 Nisan 2024 19:32 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 19:33

Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı göçükler oluşturdu

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. Yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu.

Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı göçükler oluşturdu - 1. Resim

Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı göçükler oluşturdu - 2. Resim

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. Yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı göçükler oluşturdu - 3. Resim

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.

Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı göçükler oluşturdu - 4. Resim

İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu. Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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