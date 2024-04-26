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26 Nisan 2024 09:05 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:08

Arama kurtarma ekibinin ‘Türk bayrağı’ hassasiyeti!

Diyarbakır’da Dicle Nehri’nde kayıp aramasında bulunan ekip, nehirde bulduğu Türk bayrağını yıkadıktan sonra muhafaza altına aldı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arama kurtarma ekibinin ‘Türk bayrağı’ hassasiyeti!

23 Nisan günü merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde Dicle Nehri’nde kayıp arama kurtarma faaliyetinde olan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekibi, nehir kenarında çamurun içinde Türk bayrağı buldu. Kirlenmiş halde bayrağı bulan ekip önce yıkayıp temizledi, sonra muhafaza altına alıp arama çalışmalarına devam etti.

TEMİZLEYİP AĞACA ASTI 

DÜAK üyesi Selim Öner, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi olarak Dicle Nehri’nde kayıp ihbarı aldıklarını, arama çalışması yaparken kıyı kenarında çamurun içerisinde Türk bayrağını fark ettiklerini söyledi.

Ekip olarak bayrağı yıkayıp temizledikten sonra bir ağaç dalına astıklarını belirten Öner, “Ekip liderimizin talimatıyla bayrağımızı muhafaza altına alıp arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmeye devam ettik. Ekip ruhuyla bayrağımıza sahip çıkmak ve hassasiyetle hepimizin adına gurur vericidir” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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