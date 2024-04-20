Arama yapılan araçtan tarihi eser fışkırdı!

20 Nisan 2024 00:35 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 00:41

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Melikgazi ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bir araç durduruldu.

Ekipler tarafından araçta ve sürücüsü H.K.'nin üzerinde yapılan aramalarda geçmiş dönemlere ait olduğu değerlendirilen 8 adet bronz, 1 adet gümüş, 1 adet altın olmak üzere toplam 10 adet sikke, 5 adet obje ve 20 gram altın tozu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından bulunan tarihi eserlere el konulurken, sürücü H.K. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.