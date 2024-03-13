Arkadaşını börekçide kafasından tek kurşunla vurdu! Bir şey olmamış gibi sakince uzaklaştı

13 Mart 2024 15:35 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:49

Arnavutköy’de aralarında 10 yıldır husumet bulunan 2 arkadaş börekçide buluştu, kanlı biten buluşmada 1 kişi ağır yaralandı. İkili arasında para konusunda çıkan tartışmada, masada oturan Salih İplik tuvalete gitmek için masadan kalktı.

TEK KURŞUNLA KAFASINDAN VURDU

Tuvalete gidip geri dönen iplik, masaya doğru yürüdüğü esnada arkadaşı Abdullah Ürkmez’in kafasına 1 el ateş ederek öldürdü. Saldırı sonrasında börekçiden çıkan Salih İplik kısa süre içerisinde kalabalığa karışarak sakince yürümeye başladı. İplik’in yürüdüğü esnada cinayeti işlediği silahını da belindeyken düzelttiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.