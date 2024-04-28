28 Nisan 2024 12:24 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 12:32
Artvin'de 2 yılanın dansı kamerada!
Artvin’in Yusufeli ilçesinde dans eden yılanların görüntüsü cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Artvin’in Yusufeli İlçesine bağlı Yüncüler köyünde çiftleşme dansı olarak bilinen yılanların dansı görüntülendi.
İlçe esnafı İlker Serkan Duman, cep telefonu kamerasıyla bu anları saniye saniye kaydetti. Ürkütücü görünüşleriyle bilinen yılanlar, çiftleşmek için dakikalarca birbirleriyle dans etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı