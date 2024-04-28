Artvin'de 2 yılanın dansı kamerada!

28 Nisan 2024 12:24 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 12:32

Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor

Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor

'Yıldız Tilbe yalnız değildir' notuyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu!

'Yıldız Tilbe yalnız değildir' notuyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu!

Artvin’in Yusufeli İlçesine bağlı Yüncüler köyünde çiftleşme dansı olarak bilinen yılanların dansı görüntülendi.

İlçe esnafı İlker Serkan Duman, cep telefonu kamerasıyla bu anları saniye saniye kaydetti. Ürkütücü görünüşleriyle bilinen yılanlar, çiftleşmek için dakikalarca birbirleriyle dans etti.