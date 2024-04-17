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17 Nisan 2024 02:48 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 02:48

Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı

Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Artvin&#039;de çöp sahasında yangın çıktı

Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında metan gazı patlaması nedeniyle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı - 1. Resim

Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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