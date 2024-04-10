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10 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:05

Asılsız ihbar alan polislere ilginç sürpriz

Sultangazi'de asılsız ihbar alan polisler ilginç bir sürpriz karşılaştı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de çiğköfte dükkanı işlemeciliği yapan bir esnaf, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede görev yapan polis memurlarına bir sürpriz yaptı.

ÇİĞKÖFTEDEN PASTA İKRAMI

Asılsız ihbarda bulunan esnaf, olay yerine gelen polislere önceden hazırladığı çiğköfteyle sürpriz yaptı.

Asılsız ihbar alan polislere ilginç sürpriz - 1. Resim

Osman Durmuş isimli esnaf, 112'yi arayarak asılsız ihbarda bulunduktan sonra arkadaşları ile birlikte ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra ihbarın yapıldığı adrese gelen ekipler, içeriye girdiklerinde ise alkışlarla karşılanarak üzerinde mumların yandığı ve tamamen çiğköfteden yapılan pasta ile karşılaştı. İlk olarak manzara karşısında şaşıran ekiplere daha sonra ise mumları üfleten esnaf kestikleri pastayı da kendilerine ikram etti.

Asılsız ihbar alan polislere ilginç sürpriz - 2. Resim

Ardından bir süre sohbet eden polis ekiplerine hazırladığı paketleri hediye eden esnaf, Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümünü kutlayarak kendilerini tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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