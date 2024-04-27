27 Nisan 2024 17:19 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:25
Asırlık ceviz ağacı fırtınaya yenik düştü! Elektriği de kesti
Çorum'da meydana gelen fırtınada asırlık ceviz ağacı yerinden söküldü. Elektrik direğinin de tellerini koparmasıyla bölgede elektrikler kesildi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çorum’un Alaca ilçesinde Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası fırtına etkisini hissettirdi.
Denizhan Mahallesi Keman Sokak'ta fırtına nedeniyle asırlık dev ceviz ağacı sökülerek devrilirken elektrik telleri koptu. Ceviz ağacının boş araziye devrilmesi muhtemel bir yaralanmaya sebep olmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Yepaş ekipleri sevk edildi. Kopan elektrik telleri nedeniyle polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, Yepaş ekipleri olay bölgesinde elektrik bağlantısını keserek kopan telleri onarımını tamamladıktan sonra bölgeye tekrar elektrik verildi.
İlçede etkili olan fırtına nedeniyle ölen yada yaralanan olmazken belediye ekipleri zarar gören bölgelerde temizlik çalışması başlattığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı