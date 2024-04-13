Asker eğlencesinde kavga: Gençler yumruk yumruğa birbirine girdi

13 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:44

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; askere gidecek bir gencin eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma daha sonrasında yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesinin ardından ayrılan tarafların o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.