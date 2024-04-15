15 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:21
Asker eğlencesindeki linç girişimi dehşete düşürdü
Samsun'da asker eğlencesindeki linç girişiminin görüntüsü görenleri dehşete düşürdü.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mertcan Ç.'nin asker eğlencesinde dehşet yaşandı. Eğlencede başlayan kavga sokağa taştı. Çok sayıda kişi Ramazan Ç.'ye saldırdı.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Bıçaklanan ve darp edilen Ramazan Ç. kanlar içinde kaldı. Ramazan Ç.'nin yerde yatarken kafasına defalarca tekme atılarak adeta linç edilmesinin güvenlik kamerası görüntüsü görenleri dehşete düşürdü. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Olayla ilgili Hüseyin T.(20), Kadirhan Y.(19), M.A.(17) ve Ö.K.B.(17), polis tarafından gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen Hüseyin T., Kadirhan Y. ve Ö.K.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı