Asker eğlencesindeki linç girişimi dehşete düşürdü

15 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:21

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mertcan Ç.'nin asker eğlencesinde dehşet yaşandı. Eğlencede başlayan kavga sokağa taştı. Çok sayıda kişi Ramazan Ç.'ye saldırdı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Bıçaklanan ve darp edilen Ramazan Ç. kanlar içinde kaldı. Ramazan Ç.'nin yerde yatarken kafasına defalarca tekme atılarak adeta linç edilmesinin güvenlik kamerası görüntüsü görenleri dehşete düşürdü. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Hüseyin T.(20), Kadirhan Y.(19), M.A.(17) ve Ö.K.B.(17), polis tarafından gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen Hüseyin T., Kadirhan Y. ve Ö.K.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı