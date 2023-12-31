Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da en buruk yılbaşı: 2023'ü hiç unutmayacağız

31 Aralık 2023 17:18 - Güncelleme : 31 Aralık 2023 17:29

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay’da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde vefat eden vatandaşlar için şehitlik oluşturuldu.

Görenlerin yüreğini burkan deprem mezarlığı, özel günlerdeyse vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Bu günse vatandaşlar; yeni yıl öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. Depremde eşini, 2 evladını, kardeşini ve çok sayıda yakınını kaybeden Mehmet Yılmaz ise yürekleri burktu.

"ONLAR DA OLMUŞ OLSA DAHA MUTLU OLACAKTIK"

Asrın felaketinde eşi, 2 oğlu ve kardeşi vefat eden Mehmet Yılmaz, hayatta kalan kızı Elmas’la birlikte ailesinin mezarlarını ziyaret etti. 2023 yılını unutmayacağını dile getiren Yılmaz, “Ben; eşimi, 2 oğlumu, annem, kardeşim, abim ve çok sevdiğim komşumu depremde kaybettim. Birinci derece olarak 5 yakınımı depremde kaybettim. Ailemden geriye kızım ve ben kaldık. Babam ve kardeşlerimde sağ salim hayattalar. Ben depremde vefat eden ailemi ziyarete geldim. Onlar da olmuş olsa daha mutlu olacaktı, demek ki kaderleri böyleymiş. 2023’ü hiç unutmayacağız. Unutulmayacak. İçimizde yaşıyoruz her şeyi, kalbimize gömdük” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı dolayısıyla mezarlık ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Mehdi Hindevi, “Depremde; annem, babam, eniştem ve yeğenimi kaybettik. Biz bu gün yılbaşı olduğu için ziyarete geldik. Rabbim rahmet eylesin” şeklinde konuştu.