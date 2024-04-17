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17 Nisan 2024 00:38 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 00:41

Atatürk Üniversitesi’nde kavga: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var!

Atatürk Üniversitesi’nde iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis, olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı. Kampüse çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Atatürk Üniversitesi’nde kavga: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var!

Erzurum Atatürk Üniversitesi (AÜ) kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

TAKVİYE POLİS SEVK EDİLDİ

Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kampüs içindeki tenis kortlarının olduğu alanda, iki grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İhbar üzerine polis olay yerine geldi. Sağlık ekipleri de müdahale için çağrıldı. Olay neticesinde 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi de gözaltına alındı. Çok sayıda takviye gücün de sevk edildiği kampüste gecenin geç saatlerine kadar polis önlem aldı.

Atatürk Üniversitesi’nde kavga: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var! - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olayları bizzat yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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