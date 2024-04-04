''Ateş Kuşları'' Ankara'daki yangının yayılmasını böyle önledi

04 Nisan 2024 11:23 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:27

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan büyük yangında, geçtiğimiz hafta deneme uçuşlarını tamamlayan bir THK uçağı da görevlendirildi.

''ATEŞ KUŞLARI'' DEVREDE

Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHMİ, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edilen yangına, Türk Hava Kurumu’na ait bir adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağı da dahil oldu.

YANGININ SIÇRAMASINI ENGELLEDİ

''Ateş Kuşları'' olarak bilinen THK uçağı, 5500 litrelik su taşıma kapasitesiyle Kurtboğazı barajından su alıp yangına müdahale etti. THK uçağı yangının kritik bölgelere sıçramalara karşı önlem çalışmasında bulundu.

THK bünyesinde halihazırda 9 adet olan CL-215 tipi yangın uçakları Türkiye’deki en kapasiteli yangın söndürme uçakları olarak biliniyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle 4’ü aktif edilen söndürme uçakları her türlü afete karşı hazırda bekletiliyor.