Avcılar'da korku dolu anlar! Bir anda çöktü bina boşaltılıyor

25 Nisan 2024 14:15 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:12

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Avcılar Merkez Mahallesi Fırın Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyi gören bina sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Ekipler tedbir amaçlı binayı boşaltı. Avcılar Belediyesi ekiplerinin binada yaptığı kontrollerde temelinde bir sorun olmadığı anlaşıldı. Kaldırım belediye ekipleri tarafından yapıldığında bina sakinlerinin tekrar evlerine gireceği öğrenildi.

"BİNADA BİR ŞEY YOK DENİLDİ"

Binana da kızın oturduğunu belirten Hamide ceylan, “Benim kızımın dairesi var koştum geldim. Belediye başkanı geldi, AFAD geldi. Binada bir şey yok denildi. Yaralı yok. Binanın altıda boşmuş. Demek ki kaldırımı boş toprağın üstüne yaptılar çöktü” diye konuştu.

Korktuğunu vurgulayan bina sakini ise, “Bina 3 deprem geçirdi olacağı varmış. Tek oturuyorum. İnşallah belediyemiz bir şeyler yapar” dedi.