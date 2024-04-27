27 Nisan 2024 09:54 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:22
AVM'de 2 kadın birbirine girdi: O anlar kamerada
Samsun'da bir AVM'de alışveriş yapan 2 kadın birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir AVM'de yaşanan olayda; bir ‘fast food’ işletmesinde yemek yiyen 2 kadın arasında ilk olarak tartışma çıktı.
O ANLAR KAMERADA
Akabinde birbirlerine saldıran kadınları çevredeki vatandaşlar ayırdı. O anları vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Kadınların neden kavga ettikleri öğrenilemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı