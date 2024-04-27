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27 Nisan 2024 09:54 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:22

AVM'de 2 kadın birbirine girdi: O anlar kamerada

Samsun'da bir AVM'de alışveriş yapan 2 kadın birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir AVM'de yaşanan olayda; bir ‘fast food’ işletmesinde yemek yiyen 2 kadın arasında ilk olarak tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Akabinde birbirlerine saldıran kadınları çevredeki vatandaşlar ayırdı. O anları vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Kadınların neden kavga ettikleri öğrenilemedi.

AVM'de 2 kadın birbirine girdi: O anlar kamerada - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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