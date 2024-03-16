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16 Mart 2024 11:22 - Güncelleme : 16 Mart 2024 11:25

AVM'den dron çaldılar! İfadeleri polisi bile şaşkına çevirdi

Bursa'da 20 bin lira değerinde dron çalan şüphelilerin ifadesi "pes" dedirtti. "Bursa'nın manzarası güzel, o yüzden dron ile bakmak için çaldık" diyen şüpheliler polisi bile şaşkına çevirdi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AVM&#039;den dron çaldılar! İfadeleri polisi bile şaşkına çevirdi
Bursa, Dron, Hırsızlık

Bursa'da meydana gelen olayda bir alışveriş merkezindeki işyerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde dronun çalınması ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Güven Timleri, dron çalan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüpheliler 40 adet suç kaydı bulunan V.K. (22), 58 suç kaydı bulunan F.Ç. (19) kısa sürede yakalandı.

AVM'den dron çaldılar! İfadeleri

İFADELERİ "PES" DEDİRTTİ

Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ifadesinde, "Bursa'nın manzarası güzel. O yüzden dron ile bakmak için çaldık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç tutuklanırken, V.K. ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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