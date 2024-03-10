Avrupa’nın kalbi Ramazan'ın ışığıyla parladı

10 Mart 2024 23:55 - Güncelleme : 10 Mart 2024 23:56

Frankfurt'un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen aydınlatma töreni, Frankfurt'un kalbinin Ramazan'ın ışığıyla nasıl parladığını gözler önüne serdi.

Halk, saatler öncesinden caddede toplanmaya başladı. Anaokulu öğrencilerinin öğretmenleri eşliğinde okuduğu ilahiler, törene manevi bir hava kattı. Aydınlatma töreni sonrasında caddede toplananlar, bu özel anı kaydetmek için bol bol fotoğraf ve video çekti.

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Bazı katılımcılar, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti. Göstericiler, ellerinde “Çocuklar açlıktan ölüyor, aileleri yiyecek bulmaya çalışırken öldürülüyor” ve “Gazze’deki soykırımı durdurun” yazılı pankartlar taşıdı.

“GEREKLİ CEVABI ALDILAR”

Frankfurt Türk Camiler Birliği Koordinatörü Hüseyin Kurt yaptığı açıklamada, İslam’ın Almanya’nın bir parçası olduğunu belirterek, Frankfurt Belediyesi’ne aydınlatmadan dolayı teşekkür etti. Kurt, “Tepki gösterenler tepkilerini gösterdiler ve gerekli cevabı aldılar. Burada katılımcılar sadece Müslümanlar değil. Almanlar ve Müslümanları seven dostlarımız, biz buraya hakimiz dediler ve burada gereken cevabı verdiler. Bu ışıklandırmanın Almanya’da Müslümanların zaferi gibi fetih ruhuyla yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Burada demokratik haklar çerçevesinde Alman dostlarımız, belediyemiz böyle bir imkanı verdi kendilerine ancak teşekkür ederiz. Endişe olarak değil, Müslümanların çok görünür bir şekilde yaşadığı metropollerde böyle ışıklandırmalar olması normal karşılıyorum” dedi.

Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wullf’un “Müslümanlar Almanya’nın bir parçasıdır” sözünü hatırlatan Kurt, “Dolayısıyla buradaki ışıklandırma Almanya’da normal hayatın bir parçasıdır. Nasıl ki Noel ışıklandırmasına alıştıysak burada Ramazan ışıklandırması hayatın bir parçasıdır” dedi.

Öte yandan, tarihi olayı protesto eden bir kişi, ise elinde “İslam Almanya’nın bir parçası değildir” yazılı pankart taşıdı.

BOSNA-HERSEK’TE RAMAZAN COŞKUSU

Bosna Hersek’te Müslümanlar, Ramazan ayının gelişiyle ilk teravih namazı için camilere akın etti. Osmanlı dönemindeki birçok ramazan geleneğinin yaşatılmaya devam edildiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Müslümanlar Ramazan ayının gelişiyle yarın tutulacak ilk oruç öncesinde teravih namazı için cami ve mescitleri doldurdu.

RAMAZAN AYI COŞKUYLA KARŞILANDI

Saraybosna, Ramazan ayını gün batımıyla birlikte Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği’nin üzerindeki Sarı Tabya’dan yapılan top atışıyla karşıladı. Şehre hakim konumda bulunan Sarı Tabya’da toplanan yüzlerce çocuk, top atışıyla birlikte rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Teravih vaktinin gelmesiyle birçok vatandaş, Ramazan ayının ilk teravihi için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii’ni tercih etti.