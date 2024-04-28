Avustralya'dan Ukrayna'ya ek askeri yardım

28 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:43

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Putin'i kızdıracak bir hamle daha geldi. Avustralya, Ukrayna'ya ek askeri yardım kararı aldığını duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya gelmek üzere Ukrayna'nın Lviv kentine gitti. Burada gazetecilere konuşan Marles, Avustralya savunma sanayisinin desteğiyle Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını duyurdu.

Ayrıca Marles, İngiltere liderliğinde yürütülen Kudu Operasyonu'na verilen destek konusunda da sürekliliğe işaret etti.

YARDIM PAKETİNİN İÇERİĞİNİ DE AÇIKLADI

Ek askeri yardım paketinin içeriğini de açıklayan Marles, 50 milyon dolarlık kısa menzilli hava savunma sistemi, 30 milyon dolarlık insansız hava sistemleri, ve 15 milyon dolarlık miğfer, sert gövdeli şişme bot, duman maskesi, jeneratör ve postal gibi yüksek öncelikli ekipmanın yanı sıra havadan karaya mühimmat içereceğini belirtti.

Marles, bu ek yardımla birlikte Avustralya'nın savaşın başlangıcından itibaren Ukrayna'ya toplamda 880 milyon dolar değerinde askeri yardım sağlamış olacağını vurgulayarak, ülkeye yapılan toplam yardımın bir milyar doları aştığını ifade etti.