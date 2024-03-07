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07 Mart 2024 23:10 - Güncelleme : 07 Mart 2024 23:19

Aydın'da seçim otobüsüne çarpan ticari araçta 1 ölü!

Aydın’da meydana gelen kazada, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir seçim otobüsüne arkadan çarpan ticari araç otobüse saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın&#039;da seçim otobüsüne çarpan ticari araçta 1 ölü!

Aydın’da ticari araç seçim otobüsüne çarptı. Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karayolu üzerinde emniyet şeridinde park halinde bulunan bir seçim otobüsüne arkadan çarpan ticari araç otobüse ok gibi saplandı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pınardere Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde emniyet şeridinde park halinde bulunan H.B. idaresindeki (26) 31 AHL 210 plakalı seçim otobüsüne N.K.Ö. (50) yönetimindeki 20 AT 062 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Mustafa Yarımca (37) araç içerisinde sıkıştı.

Aydın'da seçim otobüsüne çarpan ticari araçta 1 ölü! - 1. Resim

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ticari araç içerisinde bulunan Yarımca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yarımca'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Seçim otobüsü şoförü H.B. ve ticari araç sürücüsü N.K.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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