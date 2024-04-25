AYM Başkanı'ndan yüksek yargıdaki yetki krizine ilişkin açıklama

25 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:36

Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar için ant içme töreni düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törende söz alan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Ömer Çınar'ı tebrik ediyor, üyeliğinin mahkememize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Liyakatli üyelerden oluşan AYM'nin yeni üyesinin kendisinden beklenen katkıyı sağlayacağını umuyorum.

Adalet her devirde en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında gelmiştir. Ahlaki bir erdemdir. Devletin temeli adalettir, toplumsal yaşamın olmazsa olmazıdır. Adil olmak, adaletli davranmak, insanlara ve toplumlara en üst seviyede değer kadar. İnsanlar adalete uymazsa yer yüzünde düzen kalkar, herkes kendini haklı bulur, zulüm egemen olur. Keyfi arzular için değil gerçekler için kullanılmalıdır. Adil olan toplumdan tüm kainat yararlanır. Yeryüzündeki çatışmaların birçoğu haksızlıktan çıkar. Her kavganın içinde mutlaka bir haksızlık vardır. Hakkı bilen haksızlık yapmaz.

"HAKİMLER ETKİ ALTINDA KALMADAN, TARAFSIZCA KARAR VERMELİ"

Adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk hakimlere düşer. Hakimin terazisi hep doğru tartmalıdır. Hiçbir neden onları hakkı ayakta tutmaktan alıkoymamalıdır. Örnek ahlak sahibi olmalı, kişilik ve vicdanlarını kirletmemelidirler. Herhangi bir dışsal etki altında kalmadan özgürce karar vermelidirler. Bağımsız ve tarafsız yargının varlığı bağımsız ve tarafsız hakimlere bağlıdır. Bütün yüksek mahkeme üyeleri adaleti tesis etme konusunda daha da hassas olmalıdır.

İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması temel öneme sahiptir. Anayasamız AYM'ye diğerlerinin yanında bazı yetkiler vermiştir. AYM bugüne kadar bireysel başvuru kapsamında hak ve özgürlüklerle ilgili yüz binlerce karar vermiştir. Ülkemiz aleyhine AİHM'ye yapılan başvurular azalmıştır.

AYM verdiği kararlarla adalet, hukukun üstünlüğü gibi değerlerin gerçekleşmesine katkı yapmaktadır. Ülkemizde sorun olan bazı konular için birtakım düzenlemeler yapılabilir. Bireysel başvuru yolu birçok dertlinin derdine derman oldu. Mahkememiz bireysel başvuruyla birlikte anayasa ile kendisine verilen görevleri aksama olmadan yerine getirmektedir.

YÜKSEK YARGIDAKİ YETKİ KRİZİ

Bu makamlar gelip geçicidir. AYM üyeleri olarak görevlerimizi makamın geçici olduğunu unutmadan, tam bir sorumluluk içerisinde yerine getirme gayretinde olduğumuzu belirtmek isterim. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, erklerin kendi anayasal sınırlarını aşmadan iş birliği içinde çalışması gerektiğini belirtir. Yasama, yürütme ve yargı organları arasında hiyerarşi olmadığı gibi yüksek yargı organlarında da bu yoktur. Her birinin görevleri açıkça düzenlenmiştir. Anayasal organlar arasında iş birliğinin sağlanabilmesi için aralarında daima iyi bir iletişim bulunmalıdır.

"GAZZE'DEKİ İKİYÜZLÜLÜĞÜ KABULLENEMİYORUZ"

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birçok devlet büyüğümüzün söylediği gibi zümrecilikten uzak durmalıyız. Millet olarak ortak menfaatlerimiz için kenetlenip çalışmalıyız. Gazze başta olmak üzere zulümlere karşı gösterilen ikiyüzlülüğü kabullenemediğimizi dile getirmeyi bir görev biliyorum. İnsanlığa adaleti anlatan devletlerin zulme ve haksızlığa gözlerini ve vicdanlarını kapatmaları insanlığı gelecek adına umutsuzluğa sevk etmektedir."

CÜBBEYİ GİYDİ, GÖREVİNE BAŞLADI

AYM'nin yeni üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar, kürsüde yemin etti. Çınar'a cübbesini AYM Başkanı Kadir Özkaya giydirdi.