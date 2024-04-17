17 Nisan 2024 01:32 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 01:33

AYM başkanını kim seçer? AYM başkanının yetkileri nedir?

AYM başkanını kim seçer? AYM başkanının yetkileri nedir?

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

16 Nisan günü yapılan seçimde seçim Bağcı, 11 Eylül 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989 senesinde Ankara adli yargı hâkim adaylığına başladı. Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük’te Cumhuriyet savcılığı yapan isim, 1999 senesinde Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına adalet müfettişi olarak görev yaptı.

İngiltere Exeter Üniversitesinde uluslararası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri genel müdür yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir.

2017 yılında Yargıtay üyesi oldu. 2020 senesinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçilmiştir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.