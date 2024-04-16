Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

16 Nisan 2024 09:07 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:11

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan botta 25’i çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botlarına alınan düzensiz göçmenler daha sonra karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.